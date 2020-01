Nationalteam vor der EM : Rückkehrer Bitter traut deutschen Handballern Medaille zu

Hamburg Johannes Bitter kehrt für die Europameisterschaft der Handballer ins Tor der deutschen Mannschaft zurück. Zahlreiche andere Topspieler fallen allerdings aus. Dennoch ist der erfahrene Keeper zuversichtlich.

Trotz der verletzungsbedingten Absagen einiger Stammkräfte sei der deutsche Kader "gut, in Teilen sogar sehr gut. Wir dürfen uns Chancen ausrechnen, sehr weit zu kommen", sagte Bitter, der bei der bevorstehenden EM in Norwegen, Österreich und Schweden sein erstes Turnier für Deutschland seit neun Jahren spielt. Es werde "aber erst einmal wichtig sein, gut in das Turnier zu starten und einen Turnierflow zu entwickeln. Den kann man nicht planen, nur von der ersten Sekunde an alles dafür tun - und das werden wir."

Die deutsche Mannschaft kommt am Donnerstag in Frankfurt am Main zur unmittelbaren Turnier-Vorbereitung zusammen und startet nach Länderspielen gegen Island (Samstag, 17.20 Uhr/ZDF) und Österreich (Montag, 14.40 Uhr/ARD) in die EM. In der Gruppenphase trifft Deutschland im Spielort Trondheim auf die Niederlande (9. Januar/18.15 Uhr), Spanien (11. Januar/18.15 Uhr) und Lettland (13. Januar/18.15 Uhr).