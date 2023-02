Neue Wege Handballer setzen bei Heim-EM auf Nachhaltigkeit und reisen mit der Bahn

Die Deutsche Bahn wird offizieller Partner der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland und soll die Nationalmannschaften, Fans und Offizielle klimafreundlich zu den Austragungsorten befördern. „Die Spielorte Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln sind bestens miteinander vernetzt. Diese Infrastruktur wollen wir nutzen, um den durch die notwendige Mobilität entstehenden CO2-Fußabdruck dieses Turniers zu reduzieren“, sagte Vorstandschef Mark Schober am Montag in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes.