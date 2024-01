Debüt bei EM der Handballer Schiedsrichter-Schwestern sind überwältigt von der Heim-EM

Höhepunkte hatten die beiden Mütter in den vergangenen fünf Jahren in ihrer Schiedsrichterinnen-Karriere viele. Ihr erstes internationales Spiel leiteten sie schon 2015 im Europapokal gemeinsam. Seit 2019 sind sie in der Handball-Bundesliga der Männer im Einsatz. 2023 pfiffen sie als erste Schiedsrichterinnen aus Deutschland bei der Weltmeisterschaft der Männer, gerade erst waren sie auch bei der WM der Frauen im Einsatz. In der Saison 2021/22 leiteten sie das Champions-League-Finale der Frauen. Und jetzt stehen bereits zwei Spiele bei der Heim-EM zu Buche.