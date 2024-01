Zweites Spiel gegen Nordmazedonien Wie das DHB-Team den EM-Traumstart veredeln will

Auch die deutschen Erinnerungen an König Kiril sind nicht die besten. Zwei Duelle gab es in der EM-Historie gegen Nordmazedonien bislang: 2012 im serbischen Nis behielt das DHB-Team noch knapp die Oberhand (24:23), 2018 reichte es in der Vorrunde in Zagreb nur zu einem 25:25. Lazarov hatte maßgeblichen Anteil an der deutschen EM-Enttäuschung, der Rückraumspieler traf fünfmal.