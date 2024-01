Umjubelter Matchwinner Wie sich Julian Köster im Handball-Team unentbehrlich macht

Als Julian Köster wenige Sekunden vor Schluss den Ball zum 26:24 ins Tor wirft, tobt die Halle in Köln. Es ist der so wichtige Sieg für Deutschlands Handballer im ersten Spiel der EM-Hauptrunde gegen Island. Und es passt ins Bild dieses so spannenden Abends, dass der Schlusspunkt Köster gehört. Dem 23-Jährigen, der in Köln lebt, aber noch nie zuvor ein Spiel in der Lanxess-Arena gemacht hatte. Und so explodieren auch bei dem Spieler die Emotionen. Der sonst so ruhig wirkende Köster rennt laut jubelnd über das Feld. Feiert ausgelassen mit den Fans und Mitspielern.