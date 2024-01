„Wird ein krasses Spiel“ Handballer freuen sich auf Partie gegen ihre Idole aus Frankreich

„Wir spielen in so einer geilen Arena, die uns sicherlich nach vorne peitschen wird gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Was gibt es eigentlich Schöneres? Das ist ein Geschenk für jeden von uns, der da jetzt gesund dabei sein darf“, sagte Knorr. Der 23-Jährige weiß aber auch, dass es ein ganz schweres Spiel gegen die Startruppe der Franzosen wird. Auch wenn die am Sonntag beim 26:26 gegen die Schweiz überraschend einen Punkt liegen ließ. Das mache es vielleicht besonders gefährlich, warnte auch Sebastian Heymann. „Die Franzosen werden mit Frust im Bauch ins Spiel gehen“, vermutete der Rückraumspieler.