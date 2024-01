Chance aufs Halbfinale verspielt Österreichs Handballern geht gegen Island die Puste aus

Die Pause tat den Österreichern aber offenbar gut. Sie kamen wieder ran. Während nun die isländischen Werfer immer wieder an Österreichs starkem Keeper Constantin Möstl scheiterten und nur einmal in den ersten zwölf Minuten der zweiten Hälfte trafen, glich Österreich durch ein Tor von Rückraumspieler Tobias Wagner zum 15:15 (41. Minute) aus und ging danach sogar in Führung. Wagner vergab einen freien Wurf, als die Isländer in der Abwehr überhaupt nicht da waren. Es wäre das 20:19 nach 50 Minuten gewesen. So ging Island 19:20 in Führung.