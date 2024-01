Nach Alkoholfahrt Geläuterter Kastening „brennt“ auf DHB-Comeback

Kastenings Rolle im Team hat sich im Laufe der Zeit verändert, mit seinen 28 Jahren gehört der kleinste Spieler (1,80 m) im deutschen EM-Aufgebot inzwischen zu den erfahreneren Akteuren. „Das heißt nicht, dass ich die Richtung vorgebe, sondern in gewissen Stresssituationen zeigen möchte: Wir bleiben bei unserem Plan, es ist alles okay, wir machen es weiter so“, sagt Kastening und formuliert einen hohen Anspruch an sich selbst: „Was das Verhalten auf und neben dem Platz, was Respekt, was Leidenschaft, was Wille angeht, möchte ich ein Vorbild sein.“