Weltrekord in Düsseldorf So lief die Eröffnungsfeier bei der Handball-EM

Am Mittwoch ist in Düsseldorf die Handball-Europameisterschaft gestartet. Nachdem die Zuschauer in der Düsseldorfer Arena bereits beim Spiel Frankreich gegen Nordmazedonien für ordentliche Stimmung gesorgt hatten, begann die Eröffnungszeremonie dem Motto „Here to celebrate“ (Hier zum Feiern) angemessen mit einer fulminanten Tanzshow und lauten Beats.