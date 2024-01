Szenarien bei der Handball-EM Diese Teams kämpfen um die letzten Hauptrunden-Tickets

Deutschland steht bei der Handball-EM in Gruppe A bereits als Teilnehmer für die Hauptrunde fest. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Frankreich (Dienstag, 20.30 Uhr) geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason aber unter Umständen noch um den Gruppensieg und bereits um zwei wichtige Punkte für die Hauptrunde.

Alle Resultate der Handball-EM 2024 in Deutschland

Denn Frankreich kann mit dem DHB-Team in die Hauptrunde gehen. Dann nimmt der Gewinner des Duells die Punkte mit in die nächste Runde.

Der Olympiasieger von Tokio könnte aber auch in der Vorrunde scheitern. Denn durch das 26:26-Unentschieden gegen die Schweiz haben auch die Eidgenossen noch eine Chance auf die Hauptrunde. Und für deren Gegner Nordmazedonien (Dienstag, 18 Uhr) ist bereits klar, dass sie nach der Vorrunde ausscheiden.

So ist die Ausgangslage in der deutschen Gruppe vor dem letzten Spiel

