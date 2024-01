In der eigenen Hand So zieht Deutschland ins Halbfinale der Handball-EM ein

Deutschlands Handballer haben den Halbfinaleinzug bei ihrer Heim-EM vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag nach dem Erfolg gegen Ungarn (35:28) wieder selbst in der Hand. Sogar bei einem Unentschieden gegen die in der zweiten Turnierphase noch sieglosen Kroaten am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) ist der Traum vom Wintermärchen nicht zwangsläufig vorbei.