Bei Deutschlandspiel in Berlin Handball-Fans pfeifen Bundeskanzler Olaf Scholz aus

Die Spieler hatten sich scherzhaft am Tag vor dem Spiel lautstarke Unterstützung vom Bundeskanzler gewünscht. Laut wurde es, allerdings anders als gedacht. Der Großteil der 13.571 Zuschauer in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena pfiffen Scholz aus. Nur vereinzelt war Applaus vom Publikum in Berlin zu vernehmen.