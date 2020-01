32:24 gegen Lettland : Niederlande bejubelt ersten Sieg bei einer Handball-EM

Trondheim Deutschlands Gruppengegner Niederlande hat bei der Handball-EM den ersten Sieg gelandet. Im Duell der Debütanten setzten sich die Niederländer gegen Lettland deutlich mit 32:24 (16:10) durch.

Sie feierten wie die Europameister, dabei freuten sie sich "nur" über ihren ersten Sieg überhaupt bei einer Handball-EM: Die Niederlande mit dem großartigen Regisseur Luc Steins gewannen in der deutschen Gruppe C gegen das höher eingeschätzte Lettland mit 32:24 (16:10) und wahrten damit vor ihrem letzten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Spanien die Chance auf das Erreichen der Hauptrunde.

Mit einer knappen 25:26 (13:14)-Niederlage gegen Ungarn in der Gruppe E startete Russland in die EM. Linkshänder Zsolt Balogh (7) für Ungarn und Dimitri Santalow für Russland (5) waren die besten Werfer ihrer Teams. In der Gruppe A zog Kroatien mit einem 31:23 (15:10) gegen Weißrussland in die Hauptrunde ein. Erfolgreichster Schütze der Partie war Weißrusslands Rechtsaußen Mikita Wailupau mit acht Toren, sechsmal traf Igor Karacic aus dem Rückraum für Kroatien.