Klarer Außenseiter gegen Dänemark Mit diesen Chancen geht Deutschland ins EM-Halbfinale

Offensiv sind die dänischen Spieler besonders stark. Hinten können sie sich auf ihre beiden Torhüter Emil Nielsen und Niklas Landin verlassen. Das beste Torhütergespann der Welt, wie Andreas Wolff sagte. Nielsen performte bei diesem Turnier sogar noch etwas besser als Landin, der aber aus seiner Zeit in Kiel fast alle deutschen Spieler gut kennt. So viele Fehler bei freien Würfen wie gegen Kroatien oder Österreich darf sich die deutsche Offensive nicht leisten. „Da musst du einfach in jeden Wurf voll reingehen und schießt den Torhüter zur Not mit rein“, gab Linksaußen Rune Dahmke die Richtung für den DHB-Angriff vor.