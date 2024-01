Handball-EM am Samstag live Wo heute Deutschland gegen Österreich live im TV und Stream läuft

Die Sendezeiten werden täglich in zwei Blöcke unterteilt. Mit Ausnahme des Eröffnungsspiels Deutschland gegen die Schweiz in Düsseldorf, was um 20.45 Uhr im ZDF übertragen wird, startet ein Spieltag mit Partien um 18 Uhr. Der zweite Block zeigt die Spiele um 20.30 Uhr. Bei den Übertragungen im Ersten und Zweiten beginnt die Übertragung mit einem zehn bis 15-minütigen Vorbericht.