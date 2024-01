Handball-EM am Mittwoch live Wo heute das Spiel Deutschland gegen Kroatien live im TV und Stream läuft

Das Aufeinandertreffen von Deutschland und Kroatien ist das vierte Hauptrundenspiel des DHB-Teams. Das Spiel beginnt am Mittwoch, 24. Januar 2024, um 20.30 Uhr in der Lanxess-Arena in Köln. Das Spiel wird von Dyn gestreamt und ist auch live in der ARD im Free-TV zu sehen. Schon vorher startet die Sendung mit Vorberichten. Im Livestream wird das Spiel auf Sportschau.de ebenfalls zu sehen sein.