Spektakel zum EM-Start „Krasse“ Weltrekord-Kulisse soll Handballer beflügeln

Das deutsche Team blickt unterdessen mit unbändiger Vorfreude, aber auch mit gehörigem Respekt auf den Turnierstart. Das liegt zum einen an den stark einzuschätzenden Eidgenossen um Bundesliga-Ikone Andy Schmid. Zum anderen aber am ungewohnten Rahmen. „Hoffentlich ist es nicht zu kalt in der Halle“, sagte Gislason sorgenvoll. Zur Anwurfzeit werden in Düsseldorf Minusgrade erwartet.