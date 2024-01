Handball-EM in Köln So kommen Sie noch an Tickets für das Deutschland gegen Kroatien

Köln ist bekannt für die große Handball-Leidenschaft und gute Stimmung in der Lanxess-Arena. 2007 gewannen die deutschen Handballer den WM-Titel in der Domstadt. Bei der ersten EM in Deutschland hofft der Deutsche Handballbund (DHB) auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte. Noch nie haben die deutschen Handballer in der Lanxess-Arena verloren. Die Serie hält auch bei dieser EM-Hauptrunde bisher. Und sie muss auch am Mittwoch, 24. Januar 2024, halten, damit Deutschland das Halbfinale in Köln am 26. Januar 2024 erreicht.