Eingesperrt auf der Toilette : Kühns Klopfzeichen werden erhört

Wien Beinahe hätte Julius Kühn die zweite Halbzeit gegen Weißrussland verpasst. Doch seine Klopfzeichen aus der Kabine wurden erhört.

Julius Kühn hat schon vieles erlebt in seinem Handballerleben - das nicht. "Ich kam aus der Toilette und dachte: 'Scheiße, hier ist ja nicht viel los'", berichtete der Rückraum-Riese der deutschen Handballer über die Szene in der Halbzeitpause des Hauptrundenauftakts gegen Weißrussland (31:23), die wohl als eine der kuriosesten in die EM-Geschichte eingehen wird. Nach der Ansprache von Bundestrainer Christian Prokop war Kühn versehentlich in der Umkleidekabine eingeschlossen worden.