Hauptrunde der Handball-EM in Köln So kommen Sie noch an Tickets für die Deutschlandspiele

Berlin/Köln · Die deutschen Handballer hoffen in der EM-Hauptrunde auf einen Hexenkessel in der Kölner Arena. Wer dabei sein will, hat noch die Chance dazu. Einige Karten für die Spiele stehen noch zur Verfügung. Wie Sie diese buchen können.

15.01.2024 , 17:14 Uhr

9 Bilder Diese Teams sind bereits für die EM-Hauptrunde qualifiziert 9 Bilder Foto: dpa/Peter Kneffel

(rent)