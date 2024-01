Handball-EM 2024 Handy-Datenrekord in der Düsseldorfer Arena

Der Zuschauerrekord beim Auftakt der Handball-EM zwischen Deutschland und der Schweiz hat nebenbei auch für einen neuen Datenrekord bei Vodafone und O2 Telefonica gesorgt. Wie der Netzbetreiber Vodafone mitteilte, seien an dem Abend im Stadion 960 Gigabyte (GB) Daten über die Vodafone-Antennen im Stadion transportiert worden – und damit 100.000-mal so viel, wie an einem normalen Tag. O2 meldete gar die Nutzung von 2000 Gigabyte Datenvolumen am Eröffnungsabend.