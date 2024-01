Erkenntnisse aus dem Kroatienspiel Der erste Anzug muss es richten

In Halbzeit zwei ersetzte Lukas Mertens links Dahmke, zudem standen Nils Lichtlein auf der Mitte und Späth im Tor – also die zwei weiteren U21-Weltmeister im Spieltagskader, nur Martin Hanne hatte es aus dem eigentlichen Quintett da nicht hinein geschafft. Bis zum 18:18 in der 44. Minute durch Kohlbacher war das Spiel offen, wenngleich Dominik Kuzmanovic im kroatischen Tor da schon herausragend gehalten hatte. Mit ihm machte wenig später auch Fischer Bekanntschaft, der beim Stand von 19:20 an ihm scheiterte – in der Folge zog Kroatien weg, Kuzmanovic kam schließlich auf den Fabelwert von 22 Paraden und eine Fang-Quote von 48 Prozent, hatte also nahezu jeden zweiten Wurf der Deutschen pariert. „Wenn man auf die Statistik guckt, sind es 22 Paraden des Torhüters, die das Spiel entschieden haben“, sagte Uscins.