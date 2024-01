EM-Halbfinale Deutsche Handballer verlieren nach großem Kampf gegen Dänemark

Köln · Im Spiel gegen Weltmeister Dänemark waren die deutschen Handballer der klare Außenseiter. Doch so traten sie von Beginn an nicht auf. In der zweiten Hälfte zeigte der Gegner aber seine ganze Klasse und zog ins Finale ein.

26.01.2024 , 22:09 Uhr

39 Bilder Die Bilder zum Halbfinale zwischen Deutschland und Dänemark 39 Bilder Foto: AP/Martin Meissner