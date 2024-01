„Einfach nicht gut genug heute“ Deutsche Handballer fordern jetzt „Vollgas“ nach blamabler Angriffsleistung

Köln · An Selbstkritik mangelte es den Spielern des deutschen Teams am Samstagabend in Köln nicht. Nach dem Chancenwucher beim 22:22 gegen Österreich spricht nicht nur Kapitän Johannes Golla die Problem klar an. Rune Dahmke appelliert an die Ehre.

21.01.2024 , 09:30 Uhr

