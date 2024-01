Neuer Europameister Frankreichs Handballer besiegen Dänen in Finalkrimi

Wie so oft bei dieser Europameisterschaft hatte Frankreich etwas Tempo rausgenommen, spielte lange um den Kreis. Als der Gegner zu sehr zu enteilen drohte, legten Luka Karabtic und Co. wieder zu, außerdem knüpfe Keeper Samir Bellahcene wieder an seine Topform an und verhindert einige Gegentreffer. Als Yanis Lenne traf, war Frankreich mit 9:9 wieder dran. Dänemarks Trainer Nikolaj Jacobsen nahm eine Auszeit. Die Partie blieb eng. Fabregas brachte Frankreich mit dem 13:12 in Führung. Zur Halbzeit stand es 14:14.