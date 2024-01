Neuer Europameister Frankreichs Handballer besiegen Dänen in Finalkrimi

Jacobsens Team kam besser aus der Kabine. Hansen warf zum 14:15. Frankreich traf den Pfosten, dann war Nielsen zur Stelle. Zwölf Paraden standen nach nicht mal 35 Minuten für den jungen Keeper der Dänen in der Statistik. Seine Mannschaft brachte das zwischenzeitlich drei Tore (14:17) in Führung. Weiter ließ der Olympiasieger den Weltmeister nicht enteilen. Die Franzosen blieben dran, hatten in der Verteidigung aber weiter Probleme mit dem starken Mikkel Hansen, der auch den nächsten Siebenmeter traf. Bei den Franzosen traf Fabregas seinen sechsten von sieben Würfen zum 23:23 (52.). Es ging in eine spannende Schlussphase. Dänemark wechselte im Tor. Nielsens Quote hatte etwas nachgelassen. Niklas Landin kam. Kentin Mahé brachte Frankreich in Führung (25:24). Die Dänen stellten auf Sieben-gegen-Sechs um. Mit Erfolg. Landin parierte hinten, vorne traf Superstar Hansen doppelt: 25:26. Keine 30 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Fabregas, Frankreichs bestem Schützen in dieser Partie, das 27:27. Wie schon im Halbfinale gegen Schweden ging es in die Verlängerung. Auch dort blieb es ausgeglichen. Die Franzosen machten weniger Fehler und feierten den Titel.