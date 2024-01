Nach Scholz-Vorfall am Sonntag Handball-Fans pfeifen in Berlin erneut Bundespolitiker aus

Beim letzten Vorrundenspiel der Handball-EM zwischen Deutschland und Frankreich ist die Stimmung in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin von der ersten Sekunde an herausragend. Das Spiel gibt dafür auch alles her – Gastgeber Deutschland und Olympiasieger Frankreich liefern sich eine flotte Partie, die den Sieger der Gruppe A ermittelt.