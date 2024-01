Fokus auf Nordmazedonien Handball-Kapitän Golla mahnt bei aller Euphorie zu Konzentration

Düsseldorf/Berlin · Der Traumstart des DHB-Teams in die Heim-EM hat für Euphorie gesorgt. Auch bei den Spielern selbst. Am Sonntag kann die Mannschaft vorzeitig in die Hauptrunde einziehen. Dafür braucht es einen Sieg gegen Außenseiter Nordmazedonien. Daher will die Mannschaften den Fokus auf das Spiel nicht verlieren.

00:00 00:00 Diese Audioversion wurde künstlich generiert. Mehr Infos | Feedback senden

12.01.2024 , 20:31 Uhr

18 Bilder Die deutschen Spieler in der Einzelkritik 18 Bilder Foto: dpa/Tom Weller

Von Christina Rentmeister Sport- und Datenjournalistin