Alle wichtigen Infos Handball-EM — 53.000 Zuschauer beim Eröffnungsspiel erwartet

Düsseldorf wird am Mittwoch, 10. Januar, zum Schauplatz für ein besonderes Handball-Event. Denn dann findet der Eröffnungsspieltag der Handball-EM 2024 in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt statt. Und das nicht in einer klassischen Sporthalle vor 10.000 bis 20.000 Fans, sondern in der Arena, in der sonst Fortuna Düsseldorf Fußball spielt oder in der große Konzerte stattfinden. 53.000 Zuschauer werden erwartet – ein Weltrekord. Die genaue Zahl wird erst am Spieltag selbst feststehen, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB), am Montag bei der Besichtigung der Arena.