Emotional und tief enttäuscht Handballer Knorr macht sich nach Halbfinale große Vorwürfe

Um den „ultimativen Erfolg“ sei es ihm gar nicht so sehr gegangen. „Ich wollte einfach die Erfahrung, diese Erinnerung voll haben und mir nichts vorwerfen. Und leider werfe ich mir im Nachhinein was vor. Nach der ersten Halbzeit nicht, aber nach der zweiten. Dass ich nicht alles gegeben und mich nicht in jeden Zweikampf so reingeworfen habe wie in der ersten Halbzeit. Deshalb bin ich enttäuscht“, sagte der Spieler der Rhein-Neckar Löwen. „Ich spiele Handball, um das wirklich zu genießen und nachher zu sagen, ich habe alles gegeben und das Spiel gespielt, so wie ich es spielen will. Und das habe ich heute nur eine Halbzeit gemacht.“