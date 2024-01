Kuriose Ausgangslage Warum Kroatien ein Sieg gegen Deutschland nicht länger schadet

Kroatien kann sich nicht mehr für das Halbfinale der laufenden Handball-EM qualifizieren. So viel steht fest vor dem abschließenden Hauptrundenspiel gegen Gastgeber Deutschland (Mittwoch, 20.30 Uhr/ARD und Dyn). Aber Kroatien kann sich sehr wohl noch für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifizieren. Nach der 24:26-Niederlage Österreichs gegen Island am Mittwochnachmittag steht nun fest: Kroatien ergattert ein Ticket für eines der drei Olympia-Qualifikationsturniere im März. Der Ausgang des Duells mit Deutschland ist nun nicht mer entscheidend.