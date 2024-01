Zuschauerrekord und Hexenkessel Europäischer Handball-Verband feiert EM als Deutschlands „Meisterstück“

Noch zwei Spiele, dann ist die Handball-EM in Deutschland Geschichte. Die Europäische Handballföderation (EHF) und der Deutsche Handballbund (DHB) zogen schon am Samstag ihr Fazit. Und es gab viel Lob für die Organisatoren und die Fans. Zunächst einmal bedankte sich EHF-Präsident Michael Wiederer beim DHB, den vielen Helfern und Freiwilligen und den Zuschauern. „Es ist hier ein sehr handballfachkundiges Publikum. Und es hat nicht nur die eigene Mannschaft, sondern auch die anderen Mannschaften angefeuert. Das war etwas ganz Besonderes", sagte er. Und mit Blick auf den DHB meinte er unter anderem: „Wir hatten nie das Gefühl, dass irgendwelche Herausforderungen nicht gemeistert werden könnten.“ Etwas scherzhaft erzählte Wiederer, er habe seinen Kollegen den Vorschlag gemacht, Deutschland vielleicht in der Zukunft eine „White Card“ für ein weiteres Turnier zu geben.