Gegner und Ausgangslage So stehen die Chancen der deutschen Handballer in der Hauptrunde

Mit null Punkten in die Hauptrunde – die Ausgangslage für die Deutschen Handballer könnte wahrlich besser sein. Das Minimalziel bei der Heim-EM hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason erreicht. Das sogar souverän, ohne Zittern. Aber eben doch mit einer Niederlage zum Abschluss; ausgerechnet gegen Frankreich. Ein erster Rückschlag für die Mannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB). Wenngleich die Leistung des Teams um Spielmacher Juri Knorr und Kapitän Johannes Golla gegen den Olympiasieger keinen Anlass für große Sorgen geben muss. Deutschland war nicht deutlich unterlegen, hielt über weite Strecken das Spiel offen. Am Ende entschieden ein paar zu leichte Fehler und die Cleverness der Franzosen das Spiel. Aber der Modus der Handball-Turniere will es nun mal so, dass die Punkte aus der Partie der beiden für die Hauptrunde qualifizierten Teams mitgenommen werden. Deswegen startet das DHB-Team punktlos. Frankreich und auch Ungarn nehmen jeweils zwei Punkte mit und führen die Hauptrundengruppe eins vor dem ersten Spieltag am Donnerstag in Köln an. Ungarn hatte in Gruppe C Island deutlich mit 33:25 geschlagen und liegt dank der besseren Tordifferenz vor den Franzosen.