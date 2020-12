Handball-EM : DHB-Frauen halten Kurs auf EM-Halbfinale

Köln Dank einer herausragenden Dinah Eckerle im Tor und trotz enormer Abschlussschwäche haben sich die deutschen Handballerinnen bei der EM in Dänemark zurückgemeldet und ihren Medaillentraum am Leben erhalten.

Die deutschen Handballerinnen haben sich bei der EM in Dänemark nach einer größtenteils schwachen Vorrunde zurückgemeldet und mit einigem Zittern ihren Medaillentraum am Leben erhalten. Das Team von Bundestrainer Henk Groener feierte zum Hauptrundenauftakt in Kolding einen am Ende deutlichen 32:25 (13:11)-Sieg gegen Ungarn und darf weiter auf den Halbfinaleinzug hoffen.