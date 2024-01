Eröffnung der Handball-EM in Düsseldorf Deutsche Spieler freuen sich auf ein Handballfest

Die deutschen Handballer konnten sich seit Montag bei ihren Trainingseinheiten einen Eindruck von der Düsseldorfer Arena als Spielort für ihr erstes EM-Spiel verschaffen. Vor einer so großen Kulisse hat noch keiner von ihnen gespielt. „Wenn wir von 20.000 Zuschauern sprechen, ist das sonst schon viel“, sagte Jannik Kohlbacher bereits am Montag. Dass sich das Team auf das Spielfeld in der Arena erst einstellen müsse, glaubte er aber nicht „Das ist auch nur ein normales Feld von 40 mal 20 Metern und nicht größer oder kleiner“, sagte der Routinier. Das betont auch Bundestrainer Alfred Gislason immer wieder. Nervosität spüre er bei seinen Spielern nicht.