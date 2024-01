Spiel um Platz drei Deutschland verliert Spiel um Bronze gegen Schweden

Doch die Dynamik und Sicherheit aus dem Halbfinale brachte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason von Beginn an nicht auf die Platte. Die Angriffe waren erneut oft zu schlecht gespielt, auch die Abwehr war nicht ganz so sicher wie sonst, die starken deutschen Torhüter nur selten ein Faktor. Eine kleine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit reicht so nicht. Schweden gewann Bronze mit einem 34:31.