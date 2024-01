Sieg gegen Nordmazedonien Deutsche Handballer ziehen in die EM-Hauptrunde ein

Die 13.571 Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena zumindest sorgten von Beginn an für Gänsehaut-Atmosphäre. Die hielt bis zur Schlusssirene an, die gleichzeitig den Startschuss zur großen Party gab. Nach dem souveränen 34:25-Sieg drehten die Nationalspieler zum EM-Song „Celebration“ eine Ehrenrunde und ließen sich von ihren Fans minutenlang feiern. Das erste Ziel bei dieser Heim-EM ist erreicht: die Hauptrunde. Mit ihren beiden eindrucksvollen Siegen hat das DHB-Team längst für Handball-Euphorie im Land gesorgt. Die Hoffnung auf ein Wintermärchen wächst. Am Dienstag gibt es die nächste Chance auf eine große Feier. Im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich will Deutschland die „weiße Weste“ behalten.