Keeper Klimpke überragt : DHB-Team hat nach Sieg gegen Österreich EM-Hauptrunde vor Augen

Bratislava Die deutschen Handballer steuern bei der Europameisterschaft dank des nächsten Erfolgs auf direktem Kurs in Richtung Hauptrunde. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich am Sonntagabend mit 34:29 gegen Österreich durch.

Der Turnierdebütant zeigte etliche Paraden und führte die deutsche Mannschaft in die Spur. Zudem zeigte sich die DHB-Auswahl im Angriff enorm treffsicher und zog dem unangenehmen Gegner aus dem Nachbarland so nach der Pause den Zahn. Zum besten Werfer avancierte am Sonntagabend in Bratislava Rechtsaußen Timo Kastening mit neun Toren.