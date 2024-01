Spiel gegen Heimatland Gislason will seine Familie gegen Island im Deutschland-Trikot sehen

Klar, dass Alfred Gislason da auch seinem Heimatland keinen Sieg gönnt. Auf den Isländer in Diensten des Deutschen Handballbundes (DHB) wartet direkt zum Auftakt der Hauptrunde in Köln am Donnerstag (20.30 Uhr) das Duell mit eben Island. „Gegen das eigene Land zu spielen, ist immer besonders“, sagte Gislason. „Das wird schon ein ganz besonderes Spiel für mich, weil man Vater, meine Brüder, Onkel alle da sitzen werden. Und ich bin sehr gespannt, ob sie im deutschen Trikot da sind oder im isländischen. Wenn sie im isländischen sind, werde ich das diesmal sehr persönlich nehmen“, sagte der 64-Jährige bei der Pressekonferenz nach dem Spiel am Dienstagabend und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.