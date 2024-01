Sieg gegen Nordmazedonien Deutsche Handballer ziehen in die EM-Hauptrunde ein

Die 13.571 Fans in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena zumindest sorgten von Beginn an für Gänsehaut-Atmosphäre. Das erste Tor der Partie gelang nach wenigen Sekunden DHB-Kapitän Johannes Golla, der auch in der Abwehr wie schon beim 27:14 gegen die Schweiz die Gegner stark blockte. Nach fünf Minuten traf Lukas Mertens für den EM-Gastgeber zum 1:3. U21-Weltmeister Renars Uscins traf mit einem schönen Sprungwurf. Wenn nicht bereits die erneut starke deutsche Abwehr die Nordmazedonier am Treffer hinderte, war oft Torhüter Andreas Wolff da.