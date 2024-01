Deutschland gegen die Schweiz Die deutschen Spieler in der Einzelkritik

Johannes Golla

Der Kapitän bildete mit Köster einen Innenblock, den die Schweizer nur selten überwältigen konnten – vor allem in Hälfte zwei. Auf die Anspiele am Kreis musste der Flensburger lange warten, war aber dann wie stets voll da: Ein Tor, eine Zeitstrafe und einen Siebenmeter herausgeholt, dazu die Schwerstarbeit in der Abwehr über die gesamte Spieldauer – das war seine Bilanz nach 30 Minuten. In Halbzeit zwei durfte er auch mal im Angriff pausieren.