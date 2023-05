Auslosung in Düsseldorf Deutsche Handballer treffen bei der EM auf Frankreich

24 Teams werden bei der EHF-Euro in sechs Gruppen ums Weiterkommen spielen. Am 28. Januar 2024 wird der neue Europameister in Köln gekürt. Für die Gruppenauslosung hatte die EHF die 24 Teilnehmer auf vier Töpfe verteilt. In jede der sechs Gruppen wurde ein Team aus jedem Topf gelost. Sechs Mannschaften waren als Gruppenköpfe bereits gesetzt: Deutschland in der Gruppe A, Kroatien aus Topf drei in Gruppe B, aus Topf eins Island in Gruppe C, Norwegen (D), Schweden (E) und Dänemark (F). Damit war schon vor der Auslosung klar, dass Deutschland nur Frankreich oder Spanien aus Topf 1 zugelost werden konnte. Es wurde Frankreich. Aus den anderen Töpfen landeten Nordmazedonien und Schweiz in der deutschen Gruppe. Damit ist die Schweiz der deutsche Gegner beim Eröffnungsspiel in Düsseldorf.