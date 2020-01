Sieg gegen Tschechien : DHB-Team geht mit gutem Gefühl ins Spiel um Platz fünf

Foto: dpa/Robert Michael 20 Bilder Tschechien - Deutschland: die Bilder des Spiels.

Wien Die deutschen Handballer haben die Hauptrunde bei der EM mit einem Sieg gegen Tschechien abgeschlossen und steigen am Donnerstag in den Flieger nach Stockholm. Dort geht es am Samstag im Spiel um Platz fünf gegen Portugal.

Die Spieler verabschiedeten sich im warmen Applaus der Zuschauer aus der Wiener Stadthalle, derweil lagen sich Bundestrainer Christian Prokop und DHB-Vize Bob Hanning erleichtert in den Armen: Mit dem fünften Sieg im siebten Spiel treten die deutschen Handballer ihre letzte EM-Reise nach Stockholm an. Zum Abschluss der Hauptrunde gewann Deutschland gegen Tschechien mit 26:22 (13:10) und kann sich nun in aller Ruhe auf das Spiel um Platz fünf am Samstag gegen Portugal (16.00/One) vorbereiten.

Wie knapp Deutschland das erhoffte Halbfinale verfehlte, zeigt ein Blick auf die Bilanz der Slowenen. Mit ebenfalls fünf Siegen aus sieben Spielen erreichte das Team des ehemaligen Flensburger Meistertrainers Ljubomir Vranjes die Runde der letzten Vier.

Foto: dpa, wst 19 Bilder Das ist der deutsche Kader für die Handball-EM.

"Das war das erwartet letzte Spiel, in dem die Tschechen eben auch noch mal wollten und wir zu viele verschiedene Phasen drin hatten", sagte Prokop im ZDF: "Wir haben kein Feuerwerk abgebrannt, aber noch einen Pflichtsieg verbucht. Wien war sehr schön für uns." Man wolle im Hinblick auf die "schwere Olympia-Qualifikation bis zum Schluss alle Möglichkeiten nutzen, die die EM uns bietet. Gegen Portugal werden wir alles nochmal reinwerfen."

Ein sicherer Rückhalt im deutschen Tor war erneut Johannes Bitter, der wie schon nach dem Spiel gegen Österreich als "Man of the Match" ausgezeichnet wurde. Der Weltmeister von 2007 stand sicher gegen Tschechiens Shooter Ondrej Zdrahala und Regisseur Tomas Babak vom Bundesligisten Bergischer HC. Bitter bügelte auch Unkonzentriertheiten im deutschen Angriff aus, so parierte er kurz vor der Halbzeitpause einen Gegenstoß des frei vor ihm auftauchenden Babak.

Ein Aktivposten war auch Philipp Weber, der im EM-Verlauf immer mehr in die Spielmacher-Rolle hineinwuchs und die gebotenen Möglichkeiten einwandfrei nutzte. "Er macht heute wieder ein richtig gutes Spiel", sagte Teammanager Oliver Roggisch am ZDF-Mikrofon. Weber war mit fünf Treffern auch erfolgreichster deutscher Werfer. "Für uns war es wichtig, mit einem Sieg nach Stockholm zu fliegen, dort wollen wir nochmal richtig einen raushauen", sagte Weber.

Foto: AFP/OLE MARTIN WOLD Infos Handball-EM 2020: Das ist der komplette Spielplan.

Die Mannschaft hatte nach der missglückten Vorrunde in Trondheim versprochen, in der Hauptrunde ein anderes Gesicht zu zeigen, und dieses Versprechen hielt sie auch gegen Tschechien ein. Der Bundestrainer lobte seine Abwehr über den grünen Klee, war aber mit der Angriffsleistung nicht zufrieden. "Im Moment sind die dran, weil wir unsere Chancen nicht nutzen", sagte Prokop nach 22 Minuten beim Stand von 10:8, wenig später: "Ihr spielt eine fantastische Abwehr, schnell und tief, aber spielt vorne nicht so alibimäßig nach dem Motto 'soll ich, soll ich nicht' - spielt das richtig mit Dampf."

Prokop nutzte die Partie wie angekündigt, um viel zu wechseln und die Spielanteile zu verteilen, das Casting für die Olympia-Qualifikation im April in Berlin hat begonnen. Auf Rechtsaußen erhielt Tobias Reichmann zunächst den Vorzug vor dem bislang überzeugenden Timo Kastening, Marian Michalczik kam nach 20 Minuten für Abwehrchef Hendrik Pekeler, im rechten Rückraum begann Kai Häfner. Auch David Schmidt und Patrick Zieker, der auf Linksaußen früh für Kapitän Uwe Gensheimer ins Spiel kam, erhielten ihre Chance.

Zuvor hatte Slowenien das Halbfinale als letzte Mannschaft nach Titelverteidiger Spanien, den verlustpunktfreien Norwegern und Kroatien komplettiert. Die Slowenen standen nach dem 34:26 der Portugiesen gegen Ungarn bereits vor ihrer 30:33-Niederlage gegen Norwegen als Halbfinalist fest.

Die beiden Finalisten ermitteln am Freitag in Stockholm Spanien und Slowenien (18.00 Uhr) sowie Kroatien und Norwegen (20.30 Uhr). Portugal und Slowenien sind mögliche deutsche Gegner in der Olympia-Qualifikation in Berlin.

(kron/SID)