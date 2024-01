Publikumsliebling bei der Handball-EM David Späth – auf dem Weg zum besten Torwart der Welt

Und dann gab es auch noch Komplikationen. Er hatte keine Thrombosespritzen bekommen, sein Bein schwoll in der Folge an, Späth musste Blutverdünner nehmen. Eine Operation am Kreuzband? Vorerst unmöglich. Die erfolgt erst im Januar 2022. Es ist eine weitere OP am Meniskus nötig. „Ich hatte das Gefühl, dass ich weg vom Fenster war, es war keine Depression, aber ich hatte auf nichts mehr Lust“, offenbart er in dem Spiegel-Bericht.