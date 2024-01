Handball-EM So viel NRW steckt in der deutschen Nationalmannschaft

Der in Bielefeld geboren Rückraumspieler verbrachte seine gesamte Handball-Karriere bisher in NRW. In der Jugend spielte er beim TuS SW Brauweiler und bei TSV Bayer Dormagen. Über deren Herren-Abteilung ging es 2020 zum VfL Gummersbach, wo er seitdem aufläuft. In der laufenden Bundesliga-Saison erzielte er bereits 81 Tore für den VfL. Für die Nationalmannschaft steuerte er bisher 61 Tore in 34 Spielen bei.