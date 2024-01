Zwischen Enttäuschung und Stolz Das nehmen die deutschen Handballer aus der Niederlage im Halbfinale mit

Julian Köster über die zweite Halbzeit:

„Unsere Effektivität vorne geht wieder so ein bisschen verloren. Auch hinten kommen wir nicht mehr so an die Bälle ran, wie wir es noch in der ersten Halbzeit geschafft haben. Die Dänen sind unfassbar effektiv mit ihrem Sieben-gegen-Sechs. Ich weiß nicht, ob sie da überhaupt mal irgendeinen Fehler gemacht haben. Bei mir war der Wurm heute drin. Gehört leider auch zum Sport dazu, dass es mal nicht so klappt. Ich hoffe, dass es am Sonntag wieder besser läuft.“