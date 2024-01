Bundesliga-Stars und Herz Das erwartet das DHB-Team im Spiel gegen Österreich

Und auch in der Abwehr stellen die Ungarn einen groß gewachsenen Block, den vor allem Adrian Sipos von der MT Melsungen zusammenhält. Mit Erfolg: Bis zur Niederlage gegen Österreich kassierten die Magyaren in keinem EM-Spiel 30 Tore. Da wird es für die deutsche Mannschaft am Montag auf einen schnellen Balltransport ankommen, um die kräftigen Herren in Bewegung zu bringen und so Lücken zu schaffen – vielleicht eine Chance für Spielmacher Nils Lichtlein, ins deutsche Team zu rücken. Der Berliner U21-Weltmeister ist ballsicher, wendig und als Linkshänder auf dieser Position ein ungewohntes Bild für jede Abwehr. Zunächst liegt der Fokus der Deutschen aber auf Österreich.