Nach EM-Halbfinale Dänen-Star Gidsel schwärmt von den Fans in Köln und dem DHB-Team

Wenn auch Mathias Gidsel immer wieder an DHB-Keeper Andreas Wolff verzweifelte. Der Rückraumspieler, der in der Bundesliga für die Füchse Berlin auf dem Feld steht, traf nur vier seiner acht Würfe. Eine schlechte Quote für den 24-Jährigen, der nach dem Finaleinzug auch anerkennende Worte für den Gegner fand: „Das war nicht leicht, es war aber auch ein Halbfinale gegen eine unfassbar gute Mannschaft, und die Halle war der Wahnsinn. Deutschland hatte dadurch einen richtig guten Spirit in der ersten Halbzeit. Es ist aber auch viel Druck, den diese Halle macht“, sagte Gidsel. Dann schwärmte er von der Atmosphäre und den Fans in Köln. „Die ganze EM ist die beste, die ich bisher besucht habe – Riesen-Respekt an Deutschland, das so auszurichten. Ich war das erste Mal in dieser Halle in Köln und muss jetzt gucken, dass ich es in einem Final Four noch mal hierhin schaffe.“