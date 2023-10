Handballer testen gegen Afrikameister Ägypten Bundestrainer Gislason startet Countdown für die Heim-EM

„In einer Woche muss stehen, was wir machen wollen“, so der Isländer im NDR-Sportclub vor dem Treffen mit seinen Nationalspielern am Montag in München. In einer Trainingswoche, gespickt mit den beiden Testspielen gegen Afrikameister Ägypten am Freitag (18.35 Uhr in Ulm) und Sonntag (17.15 Uhr in München), will Gislason seinen dezimierten Kader für die EM-Mission im Januar trimmen – es ist eine kniffelige Aufgabe. Die Vorzeichen könnten zehn Wochen vor dem Handball-Höhepunkt im eigenen Land bessere sein.