Eröffnungspartie in Düsseldorf Große Erwartungen an Weltrekord-Spiel bei Handball-EM

Mit einem großen Knall wolle man als Gastgeber die Handball-EM 2024 eröffnen. Das versprach Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Mittwochabend allen EM-Teilnehmern und der Europäischen Handballföderation (EHF). Wie das gelingen soll? Die Auslosung der Vorrunden-Gruppen gab einen stimmungsvollen Einblick in das, was Teams und Fans vom 10. bis 28. Januar 2024 erwartet. In der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena war vor der VIP-Lounge eine kleine Bühne aufgebaut worden. Die Töpfe mit den Losen der 24 EM-Teams standen bereit, die neue Trophäe für den Europameister – zunächst noch verhüllt – daneben.